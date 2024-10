Nachdem sich der Herbst Anfang der Woche in Kärnten von seiner strahlenden Seite gezeigt hatte, heißt es nun wieder Regenschirm einpacken und Gummistiefel anziehen: Die nächste Schlechtwetterfront ist im Anmarsch. „Zwei große Niederschlagsschübe nähern sich von Südwesten her“, sagt Michael Tiefgraber, Meteorologe von GeoSphere Austria. Der erste Schub erreicht das Land in der Nacht auf Mittwoch. „In Oberkärnten sind 30 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter möglich“, sagt Tiefgraber. In den Staulagen der Karnischen Alpen gar 80 bis 90 Liter pro Quadratmeter.

Nach einer Wetterbesserung am Mittwoch werden ab Donnerstagmittag erneut kräftige Regenschauer erwartet. Welche Regionen betroffen sein werden, sei, so Tiefgraber, noch unsicher. Es gehe wieder in Richtung Oberkärnten, Karnische Alpen und Karawanken.

Kleinräumige Überschwemmungen

Laut hydrographischem Dienst des Landes Kärnten werde der Verbund die Wasserstände in den Stauräumen Freistritz/Drau und Rossegg um 90 Zentimeter absenken. Der Stauraum Edling werde gar um 1,5 Meter abgesenkt. An Flüssen werden „geringe bis mittlere Hochwassergefährdungen erwartet“. An Bächen und Flussoberläufen seien kleinräumige Überschwemmungen wahrscheinlich, so der hydrographische Dienst. Auch an Kärntner Seen werden erhöhte Seewasserstände erwartet.

Wetterberuhigung

Der Freitag wird ein Übergangstag, an dem sich das Wetter beruhigt. „Ab Samstag stellt sich Hochdruckeinfluss ein, es wird wärmer“, sagt Tiefgraber. Es machen sich allerdings Nebel und Hochnebel bemerkbar. Mit Tageshöchstwerten von 16, 17 Grad wird es auch am Wochenende wieder wärmer sein. Die gute Nachricht: „Der Hochdruckeinfluss wird sich weit in die nächste Woche hineinziehen“, sagt der Meteorologe.