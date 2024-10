Starke Niederschläge und auch Schneefall gab es in den vergangenen Tagen in Kärnten. Der heftige Niederschlag hat auch dazu geführt, dass die Glan im Bereich von St. Veit an einigen Stellen über das Ufer trat. „Der Radweg ist vom Baumarkt Obi bis zum Hallenbad gesperrt“, informiert die Pressesprecherin der Stadt St. Veit Karin Schweighofer.

Und auch die St. Veiter Feuerwehr informiert darüber. „Die Wege sollen bitte gemieden werden“, erklärt Kommandant Michael Korath. „Durch die starken Niederschläge der letzten Tage führt die Glan Hochwasser und tritt an mehreren Stellen über die Ufer. Vom Reinhalteverband wurden die ersten Teile des mobilen Hochwasserschutzes errichtet. Bitte meidet gesperrte Wege entlang der Glan. Das Betreten oder Befahren dieser Bereiche ist verboten und es herrscht Lebensgefahr“, teilte die Feuerwehr über die sozialen Netzwerke mit.

Wegsperren wurden von der Feuerwehr keine aufgestellt. Die Wetterlage beruhigt sich aber. Der große Regen ist vorbei. „Leichte Regenschauer sind im Laufe des Tages noch möglich. Aber ab den Abendstunden sollte es dann trocken bleiben“, teilt Meteorologe Michael Tiefgraber von der Geosphere Austria mit. Ab Sonntag sollte es dann sonniges und wärmeres Wetter geben.