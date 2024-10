Das Italientief „Finny“ mit teils intensivem Regen hat am Mittwochabend in Kärnten bereits zu mehreren Feuerwehreinsätzen geführt. Der Niederschlagsschwerpunkt lag laut der Unwetterzentrale (UWZ) in Unterkärnten. Es fielen in Summe 30 bis 40 mm Regen, punktuell - wie etwa am Loiblpass - auch deutlich mehr, heißt es auf der Facebook-Seite der UWZ. „Im Lavanttal und im Bereich Völkermarkt sind einige Bäche über die Ufer getreten“, teilte die Landesalarm- und Warnzentrale gegen 20.30 Uhr mit. In Stadling in der Gemeinde St. Paul im Lavanttal trat beispielsweise der Bach über die Ufer. Die FF St. Paul konnte die Wassermassen durch Sandsäcke eindämmen.

Gröbere Einsätze gab es laut LAWZ in Kärnten bislang keine. Die Feuerwehren bleiben in Alarmbereitschaft, auch wenn der Regen über Nacht eine Pause einlegt.

Kurze Regenpause

Laut dem Hydrografischen Dienst Kärnten ist die Hochwassergefährdung an Kärntens Flüssen weiterhin gering. Der Wetterdienst Klagenfurt meldet bis Freitag ein Mittelmeertief mit anhaltendem und teils intensivem Regen. In den Karawanken werden Regenmengen von 100 mm erwartet. In Unterkärnten, Mittelkärnten und dem Oberen Gurktal werden 60 - 70 mm und in Oberkärnten 40 - 55 mm prognostiziert. „Das Niederschlagsereignis verläuft dabei in zwei Wellen“, heißt es. Dazwischen gibt es eine Regenpause. Der Verbund meldete die Absenkung der Stauräume Rosegg, Feistritz und Edling um 90 cm unter Stauziel.