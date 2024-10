Aufgrund der aktuellen Niederschlagsprognosen ist für die kommenden Tage mit einer erhöhten Wasserführung der Drau zu rechnen. Der Verbund als Kraftwerksbetreiber an der Drau hat daher die vorsorgliche Absenkung der großen Drau-Stauseen bei den Kraftwerken Rosegg (Stadtgebiet Villach), Feistritz und Edling (Völkermarkter Stausee) eingeleitet.

„Der Wasserspiegel in den Stauseen wird in den nächsten Stunden langsam um knapp einen Meter unter Normalniveau gesenkt“, teilt der Verbund in einer Aussendung mit.

Überschwemmungen möglich

Der Wetterdienst Klagenfurt meldet von Mittwoch bis Freitag ein Mittelmeertief mit anhaltendem und teils intensivem Regen. In den Karawanken werden Regenmengen von 100 Millimetern erwartet. In Unterkärnten, Mittelkärnten und dem Oberen Gurktal werden 60 bis 70 Millimeter und in Oberkärnten 40 bis 55 Millimeter prognostiziert. „An Kärntens Flüssen werden keine bis geringe Hochwassergefährdungen erwartet. An Bächen und Flussoberläufen sind kleinräumige Überschwemmungen möglich“, teilt der Hydrografische Dienst Kärnten mit.