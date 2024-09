Eigentlich war er schon so gut wie von der Bildfläche verschwunden, seit 2004 ist er aber in Kärnten wieder heimisch geworden: der Biber. Wirft man einen Blick auf die Entwicklung der Bestandszahlen, dann wird schnell klar, dass er sich hier recht wohl fühlt. Denn im Rahmen von regelmäßigen Monitorings konnte über die Jahre ein starker Zuwachs des Biberbestandes in Kärnten dokumentiert werden.