Nach der gelungenen 63. Internationalen Villacher Ruderregatta Anfang September, wartete auf den Ruderverein Villach am Wochenende bereits das nächste Event. Von 20. bis 22. September veranstalteten die RV Villach-Mitglieder rund um Sandro Vecellio und Gernot Pacher die Österreichischen Staatsmeisterschaften am Ossiacher See. „Das Event war die Bestätigung, dass im österreichischen Rudersport hervorragende Nachwuchsarbeit geleistet wird“, sagt der Sportwart des Kärntner Ruderverbandes und RV Villach Obmann Stellvertreter Gernot Pacher. Volle Teilnehmerfelder und viele Meldungen in den Jugend sowie Erwachsenen-Klassen prägten das Wochenende am Ossiacher See. Bei den Erwachsenen waren es vor allem die Starter aus Oberösterreich, die erfolgreich waren. In der Jugend sind es die Sportler aus Wien, die zahlreiche Medaillen mit nach Hause nehmen.