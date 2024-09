Für Gerhard Godescha, Walter Polesnik und den weiteren Initiatoren gegen die Verbauung des Seeufers in Steindorf am Ossiacher See fühlt es sich an, wie ein Kampf gegen Windmühlen. Trotz besorgniserregender Daten zu Bodenversiegelung, trotz Naturkatastrophen, trotz lauter Kritik an der Verbauung der Seen, „ist Beton für die Politik noch immer die Antwort“, sind sie überzeugt.