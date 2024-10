Auf die erste Enttäuschung folgte dann doch noch ein farbiges Spektakel am Kärntner Himmel: Bereits fürs Wochenende hatten Meteorologen Polarlichter in Kärnten und Osttirol prognostiziert. Zwei große Sonnenstürme, einer am 4. Oktober, einer Samstagabend, hätten dafür sorgen sollen. Doch daraus wurde vorerst nichts. Erst in der Nacht auf Dienstag wurden Himmelsbeobachter von Polarlichtern überrascht. Vor allem über dem Lavanttal konnte man diese gut sehen.

Weil die Sonne sich derzeit am Höhepunkt ihres zehnjährigen Zyklus befindet, ist sie besonders aktiv. Dadurch ist es möglich, dass Polarlichter auch immer weiter südlich zu sehen sind.