Das verheerende Hochwasserereignis ab dem 14. September in Niederösterreich und mehrere Regentage hintereinander, wie es in dieser Woche in Kärnten der Fall war, sorgen bei der Südkärntner Bevölkerung schnell für tiefe Sorgenfalten auf der Stirn. Erst ein gutes Jahr ist es her, als tagelanger Starkregen im August 2023 für Hangrutsche, Murenabgänge, überflutete Keller und somit Schäden in Millionenhöhe in Kärnten und Slowenien sorgte. Kleine Bäche verwandelten sich in reißende Flüsse und unterspülten Häuser und Straßen.