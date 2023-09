Seit 5. August können die Bewohnerinnen und Bewohner von fünf Häusern in Klein St. Veit in der Gemeinde Völkermarkt nicht zurück in ihre Häuser. Durch den Starkregen Anfang August geriet das steile Gelände oberhalb der Häuser in Bewegung und verlegte den ebenfalls oberhalb der Häuser verlaufenden Klein St. Veiter Grenzgrabenbach. Erde und Geröll rutschten das Gelände hinab und seitdem fließt der Grenzgrabenbach nicht mehr in seinem gewohnten Bachbett, sondern über die Zufahrtsstraße zwischen den Häusern bis hinunter zur Bundesstraße.