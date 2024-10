Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurden kürzlich wieder Katastropheneinsatzmedaillen an Kärntner Feuerwehrfrauen und -männer verliehen. Mit den Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen in Silber und Bronze ausgezeichnet wurden 83 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner aus dem Bezirk Völkermarkt von den Freiwilligen Feuerwehren Miklauzhof mit Kommandant und Bürgermeister Gerhard Koller, Rechberg mit Kommandant Engelhard Lamprecht, Edling mit Kommandant Paul Kowatsch, Peratschitzen mit Kommandant Thomas Abraham, Haimburgerberg mit Kommandant Stefan Brodnig und St. Peter am Wallersberg mit Kommandant Christian Kassl. Die Auszeichnung erfolgte durch den Katastrophenschutzreferenten des Landes Kärnten, Landesrat Daniel Fellner (SPÖ), in Anwesenheit des stellvertretenden Landesamtsdirektors Markus Matschek und des Landtagsabgeordneten Hannes Mak (ÖVP).