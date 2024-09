In Zukunft wird es an Kärntens Schulen möglich sein, sich zum Rettungssanitäter oder zum Brandschutzbeauftragten ausbilden zu lassen. Das gaben Bildungsreferent Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) und Bildungsdirektorin Isabella Penz am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt. Denn die beiden neuen Schwerpunkte für das Schuljahr 2024/25, das am Montag beginnt, werden „Ehrenamt“ und „sichere Schule“ sein. „Unsere Schulen sind mehr als nur Orte der Wissensvermittlung – sie sind Lebens- und Wohlfühlorte, an denen sich Schüler und Pädagogen entfalten können. Mit dem Fokus auf Sicherheit und Ehrenamt setzen wir klare Schwerpunkte, um unsere Schulen zu starken, sozialen Gemeinschaften zu machen“, sagte Fellner.