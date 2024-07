Eine Odysee für mehr als 20 Eltern aus Weißenstein und Paternion scheint ein Ende gefunden zu haben. Sie äußerten allesamt den Wunsch, ihre Kinder nicht in der Mittelschule (MS) Feistritz/Drau, sondern in Schwerpunktschulen in Spittal an der Drau anzumelden. Bei den Schulen handelt es sich um das Fritz-Strobl-Schulzentrum und die MS Seeboden mit einem musischen Schwerpunkt. Argumentiert wurde der Wunsch mit den speziellen Ausbildungen. Der Schulgemeindeverband Villach-Land wies ihn zunächst dennoch zurück, da ein Wechsel des Schulsprengels zu einer „Minderung der Organisationsform“ in Feistritz führen würde, was gesetzlich nicht zulässig wäre. Vereinfacht formuliert: Lässt man 24 Schüler den Schulsprengel wechseln, entfällt an der zurückbleibenden Schule eine Klasse, was für den Schulstandort auch Personalabbau bedeuten könnte.