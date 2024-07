In den Gemeinden Weißenstein und Paternion sorgte der Wunsch vieler Eltern, ihre Kinder nicht in der Mittelschule Feistritz/Drau, sondern in Schwerpunktschulen in Spittal an der Drau anzumelden, im vergangenen Mai für Unruhe. Der Schulgemeindeverband hat diesen Wunsch anfangs abgelehnt, da dies zu einer Minderung der Organisationsform führen würde, was gesetzlich nicht erlaubt ist. „In diesem Fall würde in Feistritz an der Drau eine gesamte Klasse wegfallen. Hier gilt eben das Gesetz und nicht mehr die Sonderregelung in Ausnahmefällen“, erklärte der Bernd Riepan, Bezirkshauptmann Villach-Land, damals.