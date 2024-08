Seit Montag hat die Sommerschule wieder für 6- bis 18-Jährige geöffnet. Bis 6. September frischen die angemeldeten Schülerinnen und Schüler von Montag bis Freitag vier Stunden lang den Lehrstoff in Deutsch, Mathematik oder Englisch auf. In Kärnten ist die Nachfrage nach dem kostenlosen Angebot stark gestiegen. „Ich freue mich sehr, dass auch die heurige Sommerschule gut angenommen wird. So haben wir 2897 registrierte Schülerinnen und Schüler, das sind um knapp 200 mehr als im vergangenen Sommer“, sagt die Kärntner Bildungsdirektorin Isabella Penz. Mit 57 Standorten sind es um vier mehr als im vergangenen Jahr.