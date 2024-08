Das Wetter der letzten Wochen hat die Schwammerln in Kärntens Wäldern ordentlich wachsen lassen und viele Kärntner machen sich auf die Suche nach Eierschwammerln & Co. Die Regeln sind bekannt: Wo das Sammeln erlaubt ist, darf eine Person höchstens zwei Kilo am Tag auflesen - und zwar nur von 7 bis 18 Uhr und nur für den Eigengebrauch.