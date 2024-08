In der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr fuhr ein 21-jähriger Kraftfahrer aus Polen mit seinem Transporter auf der Südsteirischen Grenzstraße (B 69) talwärts in Fahrtrichtung Lavamünd. In einer leichten Linkskurve fuhr der Fahrer aus unbekannter Ursache geradeaus und eine steile Wiese talwärts. Ein Bremsen war nicht mehr möglich und der 21-Jährige sprang aus dem Fahrzeug. Nach etwa 150 Meter prallte das Fahrzeug gegen ein Wirtschaftsgebäude und das Fahrzeug wurde total beschädigt.

Das Wirtschaftsgebäude und das darunter parkende Auto des 50-jährigen Besitzers wurden ebenfalls erheblich beschädigt.

Der polnische Lenker blieb unverletzt und verblieb im Nahbereich der Unfallstelle. Der Unfall wurde gegen 9 Uhr der Polizeiinspektion Lavamünd angezeigt. Der Dieseltank blieb unbeschädigt und es floss lediglich eine geringe Menge Motoröl aus. Die verständigte FF Lavamünd konnte das Öl binden, eine Umweltbeeinträchtigung war nicht gegeben.