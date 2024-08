Am Sonntag wollten vier Bergpartner aus Deutschland eine Bergtour über den Klettersteig Lärchenturm, weiter über den Grenzgrat zum Koschutnikturm (im Bezirk Klagenfurt-Land) und zurück über den Klettersteig Koschutnikturm zum Koschutahaus unternehmen.

Sie brachen vom Koschutahaus auf und erreichten den Gipfel gegen 17 Uhr. Beim Weitermarsch auf den Lärchenberg verknöchelte einer aus der Gruppe, ein 42-jähriger Mann aus Wolmirstedt/Deutschland, und sie kamen nur noch langsam weiter. Am Gipfelgrat gerieten sie in die Dunkelheit. Weil sie den Abstieg nicht kannten und dieser für sie offensichtlich nur schwer zu finden war, entschlossen sie sich, zurück zur Lärchenscharte zu gehen, dort die Nacht zu verbringen und am nächsten Tag abzusteigen.

Falsche Ausrüstung

Nachdem sie die Nacht im Freien verbracht hatten, stellten sie fest, dass ein Abstieg für sie über die Lärchenschlucht mangels erforderlicher Ausrüstung und wegen der Knöchelverletzung des 42-Jährigen nicht selbständig möglich war, setzten sie gegen 5.30 Uhr einen Notruf ab.

Mitglieder der Bergrettung Ferlach und der Alpinpolizei stiegen bei teilweise starkem Regen zu den Personen auf, versorgten sie mit trockener Kleidung, sowie Getränken und Lebensmitteln. Anschließend wurden die vier Bergkameraden einzeln durch die sehr steinschlaggefährdete Schlucht abgeseilt und zu Tal gebracht. Der 42-Jährige suchte selbständig eine ärztliche Betreuung auf.