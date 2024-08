Zwei Männer starben am Wochenende nach Unfällen in Niederösterreich im Krankenhaus. Ein Kärntner Pkw-Lenker (34) war ohne gültige Lenkerberechtigung Samstagabend mit einem Pkw bei Mistelbach auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam der Mann, der aus dem Bezirk Völkermarkt stammte, auf Höhe Mistelbach mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Der 34-Jährige wurde daraufhin ins Landesklinikum Mistelbach gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag.

Unfall eines Bikers in Niederösterreich

Ein weiterer tragischer Unfall hatte sich in Niederösterreich bereits am Donnerstag ereignet. In Wiener Neudorf wollte ein Motorradlenker (58) ein Fahrzeug überholen, das gerade nach links abbog, und wurde dabei vom Pkw erfasst. Der Mann wurde auf die Straße geschleudert und vom Notarzthubschrauber ins Traumazentrum Wien-Meidling geflogen. Dort erlag er am Samstag seinen Verletzungen, teilte die Exekutive am Montag mit.