Glück im Unglück hatte eine 23-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land und ihre dreijährige Tochter am Montag. Gegen 9 Uhr fuhr die Frau in Wolfsberg mit ihrem Pkw aus bisher unbekannter Ursache trotz Rotlichts in eine Eisenbahnkreuzung ein, wobei sich die Schrankenanlage schloss. Die Tochter befand sich ebenfalls im Fahrzeug.

Pkw trotz Vollbremsung erfasst

In der Folge wurde der Pkw von einem Triebwagen der ÖBB an der rechten hinteren Seite erfasst und in die Mitte der Eisenbahnkreuzung geschleudert. Der 43-jährige Lenker des Triebwagens hatte zuvor mittels Vollbremsung versucht, eine Kollision zu vermeiden.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen, ihre Tochter blieb unverletzt. Beide wurden nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung ins LKH Wolfsberg gebracht. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden. Ein mit beiden Beteiligten durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.