Die Gesundheitsgewerkschaft hat mit Michael Kraxner einen neuen Vorsitzenden. In einer ersten Stellungnahme in seiner neuen Funktion unterstrich Kraxner „die Bedeutung von Vielfalt und Zusammenarbeit unter den über 80 Berufsgruppen im Gesundheitswesen“. Es sei ihm zudem wichtig, dass alle Berufsgruppen an einem Strang ziehen.

„Für das Gelingen unserer gemeinsamen Ziele und das Vorantreiben wichtiger Anliegen im Gesundheitswesen brauchen wir die Expertise und das Engagement aller Berufsgruppen“, heißt es weiter. „Jeder Einzelne leistet einen unverzichtbaren Beitrag zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten und zur Stärkung unseres Gesundheitssystems.“

„Ich freue mich, dass wir mit Michael Kraxner einen engagierten und kämpferischen Vorsitzenden für die GÖD-Gesundheitsgewerkschaft gewinnen konnten. Als Zeichen für die Breite unserer Gewerkschaft ist Kollege Kraxner der erste Radiologietechnologe, der diese Funktion innehat. Gemeinsam werden wir weiterhin für die Interessen unserer Kolleginnen und Kollegen kämpfen“, so Maximilian Rakuscha, Zentralbetriebsratsvorsitzender der Kabeg.