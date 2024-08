Ein brutaler Übergriff ereignete sich am Montag in St. Paul im Lavanttal. Es war gegen 13.30 Uhr, als ein alkoholisierter 24-jähriger Mann aus bisher unbekannten Gründen seiner Mutter mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Die 46-Jährige erlitt durch die Schläge laut Polizei Verletzungen im Gesicht. Sie blutete stark aus der Nase und dem Mund. Die Lavanttalerin wurde von der Rettung in das LKH Wolfsberg eingeliefert.

Der 24-jährige attackierte auch noch zwei Zeugen, welche jedoch nicht verletzt wurden. Diese erstatteten in der Folge auf der Polizeiinspektion St. Paul im Lavanttal eine Anzeige. Eine Streife nahm den 24-Jährigen vorläufig fest und brachte ihn auf die Polizeiinspektion.

Im Zuge einer Durchsuchung konnten bei dem Mann mehrere Medikamente und zwei gebrauchte Grinder (eine Mühle zum Zermahlen von Cannabis, Anmerk.) vorgefunden und sichergestellt werden. Der Lavanttaler wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen Tatbegehungsgefahr in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.