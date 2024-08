Eine 45-jährige Autofahrerin aus Klein St. Paul kam am Montag kurz nach 14 Uhr auf der Görtschitztal Straße (B 92) in ihrer Heimatgemeinde auf der regennassen Fahrbahn aus unbekannter Ursache ins Schleudern und linksseitig von der Fahrbahn ab. Sie schlitterte mit dem Fahrzeug 40 Meter über eine Wiese. Daraufhin stieß sie frontal gegen einen Baum und stürzte mit dem Auto drei Meter über eine Böschung in den Görtschitzbach, wo der Wagen auf der linken Seite zum Liegen kam.

Die Frau, welche Verletzungen unbestimmten Grades erlitt, wurde von nachkommenden Verkehrsteilnehmern aus dem Fahrzeug befreit und nach Erstversorgung durch einen First Responder von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Wieting, Klein St. Paul und Guttaring. Während der schwierigen Bergung des Fahrzeugs war die B 92 im Unfallbereich bis ca. 16.15 Uhr erschwert passierbar bzw. es bestand eine örtliche Umleitung.