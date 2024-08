„Ich bin mein ganzes Leben hier, jetzt bin ich 83, so was habe ich zuvor noch nie erlebt“, sagt Karl Malle vor seinem Haus am Zollfeld im Norden von Klagenfurt. Die weit entfernten Nachbarn haben sein Zuhause mittlerweile „Haus im See“ getauft. „Noch nie erlebt“, das haben wir an diesem Tag oft gehört. Das Wasser ist weg, aber die Angst, es könnte wieder kommen, ist in den Köpfen.