Ein Genua-Tief ist schuld an den Unwettern, Überschwemmungen und Hang-Rutschungen Kärnten. Genua ist eine Stadt in Italien. Dort ist das Unwetter entstanden. Die Meteorologen und Hydrologen sagen, dass es wieder zu so einem starken Regen kommen kann. Ein Meteorologe kennt sich gut mit dem Wetter aus. Ein Hydrologe kennt sich gut mit dem Wasser aus.

Es kann sein, dass es schon bald wieder so viel regnet. Das Mittel-Meer ist an manchen Stellen um 2 bis 3 Grad wärmer als sonst. Das Mittel-Meer ist das Meer zwischen Europa, Afrika und Asien. Das Meer bei Italien, Slowenien oder Kroatien ist auch das Mittel-Meer. Das Wasser im Mittel-Meer ist wärmer als sonst, weil es dort sehr heiß war. Das sagt Meteorologe Martin Templin. Templin ist vom Wetter-Dienst Ubimet. Deshalb verdunstet in den nächsten Wochen und Monaten mehr Wasser. Dadurch können sich neue Genua-Tiefs bilden. Diese Genua-Tiefs können in Kärnten und der Süd-Steiermark wieder zu starkem Regen führen. Dann kann es wieder Überschwemmungen und Muren geben. Das sagt Templin. Eine Mure ist ein Erd-Rutsch.

In den nächsten Monaten kann es immer wieder Überschwemmungen und Erd-Rutsche geben. Wenn das Wasser im Meer nicht abkühlt, wird es auch im Herbst und Winter schlechtes Wetter geben. Es kann wieder ein Hoch-Wasser geben. Auch Günter Blöschl sagt, dass es öfter ein Hoch-Wasser geben kann. Blöschl ist Hydrologe. Die Experten wissen, dass es öfter zu einem Hoch-Wasser kommen kann. Die Bevölkerung weiß noch nicht, dass es öfter zu einem Hoch-Wasser. Im Jahr 1996 hat es in Kärnten das letzte Mal ein schlimmes Hoch-Wasser geben.

Hoch-Wasser werden schlimmer

Es wird nicht öfter regnen als sonst.

Aber es wird mehr regnen als sonst.

Weil es in letzten Jahren immer wärmer geworden ist, wird das Wetter auch schlimmer.

Das sagt Blöschl.