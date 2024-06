In der Nacht auf Sonntag gegen 2.30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Wolfsberg Jugendschutzkontrollen in der Innenstadt von Wolfsberg durch. Als die Polizisten einen 17-jährigen, offensichtlich alkoholisierten, Jugendlichen aus dem Bezirk Wolfsberg einer Kontrolle unterzogen, fing dieser an, die Beamten wüst zu beschimpfen und wurde ihnen gegenüber aggressiv.

Da der junge Mann sein Verhalten trotz mehrerer Abmahnungen nicht einstellte, wollten die Beamten ihn festnehmen. Der 17-Jährige wehrte sich heftig gegen die Festnahme und schlug mit seinen Händen um sich. Aufgrund der massiven Gegenwehr des Mannes musste ein Beamter vom dienstlichen Pfefferspray Gebrauch machen.

Anzeige wegen schwerer Körperverletzung

Nach einem anschließenden kurzen Fluchtversuch wurde der Mann gestellt und festgenommen. Nach medizinischer Versorgung wurde er auf der Polizeiinspektion Wolfsberg einem Alkoholtest unterzogen, welcher eine mittelgradige Alkoholisierung ergab. Die beiden Beamten wurden im Zuge der Amtshandlung leicht verletzt. Der junge Mann wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung zur Anzeige gebracht.