Am Sonntag wurden in Kärnten 33 Grad gemessen. Das Badewetter endet aber mit Gewittern. „In Oberkärnten und Osttirol können die Gewitter mitunter heftig ausfallen. Auch Hagel und Starkregen sind möglich“, erklärt Sebastian Koblinger, Meteorologe beim Wetterdienst Ubimet.

Am Montag erwartet uns in Kärnten ein wechselhafter Tag. „Vor allem in Unterkärnten geht es relativ früh mit Schauern und Gewittern los“, weiß Koblinger. Aber auch in anderen Teilen Kärntens sind wir von einem Badetag weit entfernt. „Es wird in ganz Kärnten keine Region geben, die stabil ist“, prognostiziert Koblinger.

Kaltfront

Am Dienstag wird es kühle und trockene Luft geben. Es bleibt voraussichtlich zwar trocken, aber es wird fast 14 Grad weniger haben als am Sonntag. „Mit 19 bis 24 Grad sind am Dienstag zu rechnen“, sagt Koblinger. Am Mittwoch wird es - mit 17 bis 24 Grad - noch frischer als am Dienstag. „Auch Schauer und Gewitter sind in der Wochenmitte wieder zu erwarten“, heißt es von Ubimet. Wie es ab Donnerstag weiter geht, sei noch offen.

Bilanz des Sommerstarts

In Summe war der erste Sommermonat Juni durch wechselhaftes Wetter geprägt, entsprechend empfanden einige Menschen das Wetter eher als kühl, obwohl die Temperatur nicht unterdurchschnittlich war: „Österreichweit schließt der Juni rund 0,9 Grad zu warm ab, vergleicht man ihn mit dem langjährigen Mittel von 1991 bis 2020“, analysiert Nikolas Zimmermann, Meteorologe beim österreichischen Wetterdienst Ubimet.

Wärmster Tag

Die größten positiven Abweichungen zwischen +1 und +1,5 Grad wurden in Teilen Niederösterreichs und im Südosten gemessen, während der Juni in Vorarlberg durchschnittlich war. Auch in Tirol und Oberkärnten gab es nur geringe Abweichungen. Die höchste Temperatur wurde mit 35,6 Grad in Weyer am 29. Juni gemessen, was dem bislang wärmsten Tag des Jahres in Österreich entspricht.