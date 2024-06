Am Samstag ereignete sich im Campingbad Nord am Klopeiner See ein Badeunfall. Ein 19-jähriger Mann war gegen Mittag im See schwimmen gegangen. Trotz der hohen Temperaturen und der ruhigen Wasserbedingungen geriet er plötzlich in Schwierigkeiten. Augenzeugen berichteten, dass der Schwimmer kurz nach dem Eintauchen ins Wasser Hilfe benötigte. Sofort hörten die Bäderdiensthabenden der Österreichischen Wasserrettung (ÖWR) - Einsatzstelle Klopein die Hilferufe. Zum Glück des jungen Mannes konnten beherzt einschreitende Badegäste ihn über Wasser halten.

„Die Rettungsschwimmer, die sich gerade in der Nähe befanden, reagierten blitzschnell und schwammen zu dem in Not geratenen Schwimmer. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann krampfte und sich nicht mehr aus eigener Kraft über Wasser halten konnte“, berichtet die ÖWR Klopein.

Notfallmediziner vor Ort

Die Einsatzkräfte brachten den 19-Jährigen sicher zum Steg, wo er sofort medizinisch versorgt wurde. Zum Glück war zufällig ein Notfallmediziner anwesend, der half, den Verunglückten zu stabilisieren. Die Wasserrettung wünscht „dem Urlaubsgast, dass er nach einer kurzen Erholungsphase das Krankenhaus wieder verlassen kann“.