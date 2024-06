In der Gemeinde Torri del Benaco am östlichen Ufer des Gardasees sind in den vergangenen Tagen Hunderte von Gastroenteritis-Fällen (auch Brechdurchfall, Magen-Darm-Entzündung) gemeldet worden. Die lokalen Gesundheitsbehörden haben daraufhin ein Verbot zur Verwendung von Wasser aus dem Leitungsnetz als Trinkwasser verhängt, wie lokale Medien am Samstag berichteten.