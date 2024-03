„Wir sehen sehr viele kleine Patienten, die nicht in eine Notfallambulanz kommen müssten“: Das sagte Sabine Löffler, Leiterin der Notfallambulanz der LKH-Univ.-Kinderklinik in Graz im Interview mit der Kleinen Zeitung. Bis zu 185 kleine Patienten werden in Infektzeit pro Tag in der Klinikambulanz versorgt, Wartezeiten von bis zu fünf Stunden zu den Stoßzeiten sind die Folge. „Eltern machen sich natürlich große Sorgen, wenn das Kind krank ist. Schnell in der Notfallaufnahme eines Krankenhauses Hilfe zu suchen, ist dann oft die erste Idee“, schilderte Michael Sacherer, Präsident der Ärztekammer Steiermark.