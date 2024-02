Erkrankt ein Kind im Säuglingsalter an Keuchhusten, kann dies lebensbedrohlich werden. Denn einer von 1000 Fällen endet tödlich. Dabei gäbe es gegen Keuchhusten eine wirksame Impfung. Weil sich, wie bei Masern auch, auch Impflücken gebildet haben, steigen die Fälle wieder rasant an - wir haben hier berichtet. Neue Daten belegen die Ausbreitung von Keuchhusten auch weiterhin, wie eine Nachfrage der steirischen Neos bei der Landessanitätsdirektion ergab. Mit Stichtag 5. Februar wurden demnach 264 Keuchhustenfälle gemeldet - alleine in diesem Jahr.