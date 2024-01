Die Grippewelle hat Österreich im Griff, es ist bei weitem aber nicht der einzige Erreger, der in Umlauf ist. So ist in der Steiermark auch ein überdurchschnittlicher Anstieg an Keuchhusten-Fällen zu beobachten. Seit dem Herbst beobachte man vermehrt Fälle, sagt Andrea Grisold, Leiterin des Bereichs Klinische Mikrobiologie, Krankenhaushygiene und Impfungen an der Med Uni Graz. „Aktuell haben wir bis zu 25 positive Fälle pro Tag, es wird wohl eine starke Keuchhusten-Saison werden.“