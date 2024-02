Weiterhin tauchen in der Steiermark neue Masernfälle auf: Bis Freitag wurden allein in Graz nun 16 Fälle der schweren Infektionskrankheit bestätigt, in der ganzen Steiermark wurden 17 Masernfälle gemeldet, heißt es von der Landessanitätsdirektion. Betroffen sind sowohl Kinder als auch Erwachsene, jeweils etwa die Hälfte der Erkrankten, erklärt die Grazer Amtsärztin Daniela Goritschan. Es sei bei zwei Betroffenen auch schon zu weiteren Ansteckungen in der Familie gekommen, da andere Familienmitglieder auch nicht geimft waren.