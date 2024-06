Ein42-jähriger Mann aus dem Bezirk Völkermarkt fuhr am Samstag gegen 10.15 Uhr mit seinem Motorrad auf einer Gemeindestraße in Eberndorf. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve ins Rutschen und geriet dadurch in Seitenlage.

Zur gleichen Zeit lenkte ein 40-jähriger slowenischer Staatsangehöriger seinen Lkw in Richtung Humtschach. Als der 40-Jährige das rutschende Motorrad sah, leitete er eine Notbremsung ein und brachte den Laster zum Stillstand. Der 42-Jährige rutschte mit dem Motorrad unter den Lkw und blieb dort liegen.

Bei dem Unfall erlitt der Motorradlenker Verletzungen unbestimmten Grades, er wurde mit der Rettung in das UKH Klagenfurt geliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ.