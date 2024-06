Am Samstag zur Mittagszeit kam es auf der A2 Südautobahn bei Greifenburg zu einem schweren Unfall. Gegen 13 Uhr lenkte ein 55-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg seinen Pkw in Fahrtrichtung Wien. Zur selben Zeit fuhr ein 25-jähriger ungarischer Staatsangehöriger mit seinem Auto in dieselbe Richtung und touchierte aus bislang unbekannter Ursache die Leitschiene. Daraufhin kollidierte er mit dem Pkw des 55-Jährigen.

Der 25-Jährige wurde zwischen der Betonleitwand und dem Wagen eingeklemmt und konnte mithilfe eines Rettungsspreizers aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Neben der Polizei und der Rettung standen noch die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt mit drei Fahrzeugen, sowie die FF Griffen mit ebenfalls drei Fahrzeugen und insgesamt 30 Einsatzkräften im Einsatz. Während der gesamten Unfallaufnahme war die A2 Richtung Wien ab Völkermarkt West gesperrt, Fahrzeuge wurden umgeleitet.