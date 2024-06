Am Samstag unternahm ein 73-jähriger deutscher Staatsangehöriger im Gemeindegebiet von Virgen (Osttirol) alleine eine Bergtour zur Bonn-Matreier-Hütte und von dort weiter zum Rauhkopf (auf 3070 Metern). Als der Mann um 19.10 Uhr noch nicht zur Urlaubsunterkunft zurückgekehrt war, setzte seine Frau einen Notruf ab.

Im Zuge des ersten Suchfluges konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers den Abgängigen gegen 20.20 Uhr im Auslauf einer steilen, felsdurchsetzten Rinne auf einem Schneefeld an der Ostseite des Rauhkopfes feststellen.

Über die Absturzursache können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang folgen.

Weiterer Absturz

Bereits am Samstagvormittag war es nicht weit der Osttiroler Grenze zu Salzburg zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein 26-jähriger Tiroler führte eine Zweierseilschaft bei einer Hochtour am Großen Geiger, verlor das Gleichgewicht und stürzte 50 Meter in die Tiefe. Das Seil riss an der Felskante.