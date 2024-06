Via Handy-Unfallalarmierung wurde die Landesleitzentrale am Dienstag um 19.19 Uhr über einen Unfall im Bezirk Wolfsberg informiert. Beim Eintreffen der Streifen an der Unfallstelle konnten die beiden Insassen im Bereich des verunfallten Fahrzeuges, das seitlich liegend in einem abschüssigen Hang zum Stillstand kam, wahrgenommen werden.

Suchtmittel auch im Auto dabei

Im Pkw konnten geringe Mengen an Suchtmittel vorgefunden werden. Der 23-jährige Lenker aus dem Bezirk Wolfsberg gab an, vor Fahrantritt Suchtmittel konsumiert zu haben. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt. Sein 21-jähriger Beifahrer wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt.