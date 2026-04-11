Dramatische Szenen spielten sich in einem Krankenhaus in Vöcklabruck ab, nachdem bei einem 51-jährigen Mann aus Schörfling am Attersee die Hauptschlagader gerissen war. Für die lebensnotwendige Notoperation musste zunächst ein geeignetes Krankenhaus gefunden werden – ein Wettlauf gegen die Zeit begann, berichtet die „Kronen Zeitung“.

Doch die Suche gestaltete sich schwierig: Mehrere Kliniken in Oberösterreich und Salzburg wurden kontaktiert, zunächst hagelte es Absagen. Insgesamt wurden sechs Spitäler angefragt, fünf konnten den Patienten nicht aufnehmen. Derartige hochkomplexe Eingriffe sind in Oberösterreich nur im Kepler Universitätsklinikum in Linz sowie in Wels möglich. Beide Einrichtungen waren zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits mit laufenden Herzoperationen ausgelastet, wie die Oberösterreichische Gesundheitsholding mitteilte.

OP im AKH Wien erfolgreich

Erst das AKH in Wien erklärte sich schließlich bereit, den Patienten aufzunehmen. Der 51-Jährige wurde per Hubschrauber von Vöcklabruck in die Bundeshauptstadt geflogen, wo die Operation erfolgreich durchgeführt werden konnte. Der Fall ereignete sich am Karfreitag.

Die Ereignisse wecken Erinnerungen an einen ähnlichen Fall im Vorjahr in Rohrbach, bei dem eine zweifache Mutter in einer vergleichbaren Situation ums Leben kam. Für die Mühlviertlerin war nach einem Aorta-Riss kurzfristig kein freier Operationssaal in einer Spezialklinik zu finden gewesen, sie verstarb.