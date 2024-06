Da staunten selbst die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Villach: Am Dienstag gegen 10:25 Uhr führten sie in Thörl im Bereich der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Italien Kontrollen durch. Dabei wurde auch ein Pkw mit niederösterreichischem Probefahrtkennzeichen angehalten und der Lenker (32) einer Kontrolle unterzogen.

Dabei stellten die bei dem 32-Jährigen aus Wien eindeutig eine Beeinträchtigung durch Suchmittel fest. Weiters konnte er keine gültige Lenkberechtigung vorweisen, da ihm diese schon vor mehreren Jahren entzogen wurde. Der vor Ort durchgeführte Suchmitteltest verlief positiv.

Frau hatte Führerschein

Im Fond des Autos befanden sich die drei Kinder des Mannes, im Alter von 8, 9 und 10 Jahren. Sie lagen auf der umgeklappten Rückbank im Fahrzeug, ohne Rückhalteeinrichtung oder eine andere Sicherungsmaßnahme. Dem 32-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Bezirkshauptmannschaft Villach angezeigt.

Ungewöhnlich war auch die erste Reaktion des Mannes gegenüber der Polizei: Er habe keine Zeit für große Diskussionen, weil er mit seinen Kindern nach Italien muss. Diesen Wunsch erfüllte ihm dann seine Frau: Denn diese hat einen Führerschein und war nicht durch Suchtmittel beeinträchtigt, so die Polizei. Sie fuhr mit dem Auto, ihrem Mann und den drei jetzt angegurteten Kindern weiter nach Italien.