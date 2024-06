Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, soll es bereits am Mittwoch in Klagenfurt zu einem schweren Raub gekommen sein. Bisher unbekannte Täter sollen kurz nach 22 Uhr im Nahbereich einer Tankstelle in der Völkermarkter Straße einen 24-jährigen, stark alkoholisierten Mann attackiert haben. Der 24-Jährige wurde gewaltsam zu Boden geschlagen. Die Unbekannten sollen ihm die Brieftasche geraubt haben.

Der junge Mann wurde bei der Attacke schwer im Gesichtsbereich verletzt. „Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen“, heißt es vonseiten der Polizei.