Mitten in Klagenfurt kam es am Freitagmorgen zu einer Provokation, die mutmaßlich der rechtsextremen Szene zuzuordnen ist.

„Bisher unbekannte Täter legten am Freitag gegen 6 Uhr zwei Stoffstreifen in den Kärntner Landesfarben über den regenbogenfärbigen Zebrastreifen am Heuplatz in Klagenfurt“, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Die Verdächtigen zündeten zudem zwei Bengalfackeln an und warfen Flugblätter mit rassistischem Inhalt, der sich gegen die LGBTQ-Bewegung richtet, in die Luft.

Es wurden durch den Vorfall weder Personen gefährdet noch verletzt. Die Kriminalpolizeilichen Ermittlungen laufen, gibt die Polizei bekannt.