Um 14 Uhr heulten am Donnerstag in Spittal/Drau die Sirenen. Aus einer Wohnung eines Mehrparteienhauses drang dichter Rauch. Passanten hatten Alarm geschlagen. „Bereits auf der Anfahrt des erstausrückenden Fahrzeuges konnte eine intensive Rauchentwicklung bestätigt werden“, heißt es vonseiten der Feuerwehr Spittal. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen in der Wohnung befinden, wurden die Feuerwehren Seeboden und St. Peter/Spittal nachalarmiert. Atemschutztrupps entdeckten schließlich in der Wohnung tatsächlich einen Mann (62) und brachten diesen ins Freie. Auch weitere Wohnungen waren mittlerweile verraucht. Eine Frau (33) wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung der Rettung übergeben und musste - wie der 62-Jährige auch - ins Krankenhaus gebracht werden.

Ursache für die starke Rauchentwicklung war Speiseöl, das auf einem Herd erhitzt wurde. Der Feuerwehreinsatz war nach circa 1,5 Stunden beendet. Erst am Mittwoch mussten die Kameraden in Spittal zu einem Küchenbrand ausrücken.