Eine 49-jährige Frau aus Spittal/Drau wollte am Mittwoch gegen 16.40 Uhr auf dem Herd in der Küche ihres Wohnhauses kochen. Während sie die Küche verließ und nach kurzer Zeit zurückkam, entzündete sich das Speiseöl in einer Pfanne und das Feuer breitete sich auf den Dunstabzug aus.

Der 48-jährige Ehemann alarmierte die Feuerwehr und konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen.

Der Mann wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Im Einsatz standen 45 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Spittal/Drau. Es entstand erheblicher Sachschaden.