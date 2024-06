Kärntnerinnen und Kärntner müssen sich aktuell wieder vor Telefonbetrügern in Acht nehmen. Aktuell wird versucht, den Menschen über vermeintliche Abbuchungen des Bezahldienstleisters Paypal Geld herauszulocken. „Mich hat eine ganz normale A1-Nummer angerufen. Angeblich seien bei mir 999 Euro abgebucht geworden. Die Stimme ist mir gleich verdächtig vorgekommen“, erzählt eine Klagenfurterin, die am Mittwoch kontaktiert wurde. Sie wurde aufgefordert, eine bestimmte Taste auf ihrem Smartphone zu drücken. „Ich habe aber sofort aufgelegt“, erzählt sie.

Wäre sie der Aufforderung nachgekommen, hätte sich im Anschluss eine echte Person gemeldet. Dabei wird man dann dazu gedrängt, Daten herauszugeben, Geld zu überweisen, eine eigene App zu installieren oder sogar in Kryptowährungen zu investieren. Grundsätzlich melden sich Unternehmen wie Paypal meist per Mail. Bei solchen Anrufen sollte man also immer skeptisch sein und im Idealfall sofort auflegen. „Ich habe gleich danach meinen Mann und meine Mama angerufen und sie davor gewarnt“, sagt die Betroffene.

Rückruf ins Waldviertel

An den Handynummern sind die Betrüger im Normalfall nicht zu erkennen. Sie kommen auch nicht mehr wie früher aus dem Ausland, sondern werden zuvor gehackt und gehören ganz normalen Kunden von in Österreich gängigen Anbietern. Im Fall der zuvor kontaktierten Klagenfurterin führte ein Rückruf zu einem Mann aus dem Waldviertel. Dieser wusste nichts davon, dass mit seiner Handynummer versucht wird, Menschen abzuzocken.