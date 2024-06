Ein Urlaubsgast (60) aus dem Burgenland unternahm am Samstagnachmittag am Ossiachberg auf der Südseite der Gerlitzen eine Wanderung. Dabei verlor er gegen 15.30 Uhr plötzlich den Halt und stürzte rund 30 Meter im steilen Waldgelände ab. Dabei verletzte er sich an den Beinen und am Becken. Ein Baum verhinderte einen weiteren Absturz. Seine Begleiterin stieg zum Verunglückten ab und setzte die Rettungskette in Gang.

Die Bergrettung rückte mit dem Mannschaftsbus aus. „Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Bergrettungsarzt wurde dem Patienten ein Klettergurt angelegt, um ihn vor einem weiteren Absturz zu sichern. Anschließend wurde er mit zwei Bergrettern über das Steilgelände auf die darunter liegende Straße abgeseilt und der Rettung übergeben“, teilt die Bergrettung Villach mit. Gegen 17.30 Uhr war der Einsatz beendet.