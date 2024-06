Um 2500 Euro wurde ein Villacher (74) bereits am 1. Juni betrogen, wie die Polizei am Samstag bekannt gab. Der Pensionist wollte in einer Villacher Bankfiliale einen Kontoauszug drucken. Dazu schob er die Bankomatkarte in den Druckautomaten, sie wurde jedoch unverzüglich eingezogen und der Bildschirm reagierte nicht mehr.