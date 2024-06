Brandalarm Freitagnachmittag im Bezirk Hermagor: Es war gegen 16 Uhr, als ein Belgier mit seinem Pkw auf der Nassfeldstraße (B 90) bergwärts in Richtung Nassfeldpass fuhr. An seinem Fahrzeug angehängt war ein Motorradanhänger. Laut Polizei überhitzte der Motor vermutlich aufgrund der schwer gezogenen Last. In der Folge kam es im Motorraum zu einer Rauchentwicklung.

Als der 58-Jährige den Rauch bemerkte, stellte er das Fahrzeug unverzüglich am Straßenrand ab und verständigte die Feuerwehr. Der Mann sowie zwei weitere Insassen konnten einige Habseligkeiten aus dem Wagen retten und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zuvor gelang es ihnen noch, den Anhänger abzukuppeln.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Tröpolach und Rattendorf stand der Pkw bereits in Vollbrand. „Aufgrund der Wasserknappheit am Einsatzort wurde vom Einsatzleiter der FF Tröpolach, Ortsfeuerwehrkommandant Gernot Steiner, die FF Hermagor nachalarmiert“, heißt es im Bericht der FF Tröpolach. Durch den Umstand, dass es sich um ein Hybridfahrzeug handelte, wurden die Löscharbeiten erschwert.

„Mithilfe des Schweren Rüstfahrzeuges mit Kran der FF Hermagor konnte der Pkw auf den von der Hauptfeuerwache Villach angeforderten Lkw mit Spezialcontainer für E-KFZ verladen und zu einer Entsorgungsfirma nach Villach transportiert werden. Da der Spezialcontainer vor Ort nicht mit Wasser befüllt werden konnte, wurde der Transport von einem Tanklöschfahrzeug der FF Hermagor bis Nötsch und in weiterer Folge von einem Tanklöschfahrzeug der HFW Villach weiter nach Villach begleitet“, heißt es im Bericht weiter.

Schwierig sei auch die Kommunikation mit den drei Fahrzeuginsassen gewesen, da diese nur Französisch sprachen. Doch man wusste sich zu helfen: „Durch die Anwendung einer Übersetzungs-App konnten zumindest die notwendigsten Informationen ausgetauscht werden.“

Am Wagen entstand Totalschaden. Personen wurden weder gefährdet noch verletzt. Während des rund zwei Stunden dauernden Einsatzes war die Nassfeldstraße im Bereich des Unfallortes nur einspurig befahrbar.