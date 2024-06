Auf ihren mutigen Vater (51) kann sich eine 22-jährige Frau aus Millstatt verlassen. Dieser entwaffnete am Freitagabend den Lebensgefährten (26) seiner Tochter.

Weil der 26-Jährige eine Glasvase im ersten Stock des Hauses beschädigt hatte und Glasteile ins Erdgeschoss gefallen waren, ersuchte die 22-Jährige ihren Vater, sie gegen 19.15 Uhr in die Wohnung zu begleiten. Sie hatte insbesondere deshalb Angst, weil sie in den vergangenen Monaten mit ihrem Freund wegen dessen Trunksucht Streit hatte und er sie auch tätlich angriff. So drehte er ihr wiederholt die Finger und den Arm um.

Rangelei

Beim Betreten der Wohnung ging der 26-Jährige mit zwei Messern in der rechten Hand auf Vater und Tochter zu. Im Zuge einer Rangelei konnte der 51-Jährige seinem Kontrahenten die Messer abnehmen, worauf dieser die Wohnung verließ. Es wurde Anzeige erstattet.

Der 26-Jährige wurde gegen 20 Uhr in Millstatt festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht. Der Alkotest ergab eine starke Alkoholisierung. Gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot und ein Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.