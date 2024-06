Am Dienstag gegen 8.45 Uhr war ein Mann (58) aus dem Bezirk Villach mit seinem Pkw auf der Kärntner Straße (B 83) im Bereich Kaltschach in der Gemeinde Wernberg unterwegs. Aus derzeit noch nicht bekannter Ursache dürfte er sein Auto in einem Baustellenbereich stark abgebremst haben, sodass drei nachfolgende Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten konnten und hintereinander auffuhren.

Durch den Unfall wurde die Beifahrerin des 58-Jährigen, eine Frau (61) aus dem Bezirk Villach, unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung vor Ort vom Rettungsdienst ins LKH Villach verbracht. An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.