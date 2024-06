Am Dienstag wurde gegen 20.45 Uhr bei der Polizei in Klagenfurt Anzeige erstattet, weil in einem Innenhof der Landeshauptstadt angeblich mit Drogen gedealt werden soll. Beim Eintreffen der Streifen konnten in einer Garage mehrere Personen wahrgenommen werden. Sie wurden einer Kontrolle unterzogen, dabei konnten in einer Tasche Suchtmittel vorgefunden werden.

Russe und Nigerianer

Bei näherer Durchsuchung unter Beiziehung einer Diensthundestreife konnten in der Garage noch diverse Suchtmittelutensilien, mehrere hundert Gramm Suchtmittel und opiathaltige Substanzen vorgefunden werden. Die Suchmittel wurden sichergestellt. Zwei Beschuldigte, ein 32-jähriger nigerianischer Staatsbürger sowie ein 39-jähriger russischer Staatsbürger, wurden festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Weitere Erhebungen werden nun geführt.